На Столичному шосе вщент згоріло авто, його власник зник безвісти (фото)



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Слідчі відкрили кримінальне провадження, власника автівки оголошено в розшук

На Столичному шосе у Голосіївському районі столиці було знайдене вигорілим вщент авто марки «Мерседес». Всередині іномарки нікого не було.

Отримавши повідомлення про знайдений автомобіль, на адресу відразу ж виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, детективи, експерти-криміналісти, кінологи зі службовими собаками, рятувальники. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Встановлено, що власником авто є Денега Ігор Іванович, 1981 р.н., мешканець м. Тернопіль. Камери відеоспостереження зафіксували його за кермом згорілого авто за день до зникнення. Наразі місцезнаходження чоловіка невідоме, його телефон вимкнений.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з приміткою - зниклий безвісті) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять заходи для встановлення всіх обставин події та розшуку зниклого чоловіка.





Поліція Києва звертається за допомогою до громадян: «Якщо вам відома будь-яка інформація, котра допоможе у пошуках власника авто, просимо повідомити за номерами телефонів: 095-530-39-08, 097-529-51-89 або на спецлінію 102».