На відремонтованій Глибочицькій трамвай вдруге за тиждень зійшов із рейок (відео)

Відновити рух вдалося лише за допомогою спецтехніки та автомобільного крана, які поставили багатотонну машину на рейки

Ремонт колій на Подолі тривав майже весь 2025 рік і постійно провокував суперечки

На вулиці Глибочицькій у Києві, де майже весь минулий рік тривав капітальний ремонт колій, вдруге за тиждень зійшов із рейок трамвай. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київ24.

Повідомляється, що трамвай прямував у бік Подолу, коли на повороті його винесло з колії, залишивши на свіжому асфальті глибокі смуги. Ніхто з пасажирів не постраждав, а сам вагон залишився на колесах і не перекинувся.

За попередньою інформацією, трамвай зійшов з рейок, бо під колесо потрапив сторонній предмет

Відновити рух вдалося лише за допомогою спецтехніки та автомобільного крана, які поставили багатотонну машину на рейки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Варто додати, що восьмого березня 2026 року на вулиці Глибочицькій стався подібний інцидент, коли трамвай буквально «не вписався» у траєкторію. Місцеві мешканці зняли на відео, як трамвай неконтрольовано «дрейфує», втративши зчеплення з коліями. Тоді важкий вагон ледь не пошкодив білий кросовер, що проїжджав поруч.

У КП «Київпастранс» підтвердили інцидент і зафіксували зупинку маршрутів №14 та №18 в обох напрямках.

Нагадаємо, що ремонт колій тривав майже весь 2025 рік і постійно провокував суперечки. Активісти не одноразово критикували підхід КМДА, адже посадовці дозволили машинам їздити трамвайними коліями та відмовилися від зручних «віденських» платформ.

Фактично ремонт просто оновив покриття, але залишив старі проблеми. Як мінімум водії й далі масово заїжджають на колії, заважають трамваям та створюють небезпечні ситуації.

До слова, у 2024 році активісти визнали Глибочицьку найпроблемнішою для руху трамваїв. Там зафіксували 57 зупинок руху, причому 34 з них сталися через ДТП.