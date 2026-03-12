Головна Київ Новини
search button user button menu button

На відремонтованій Глибочицькій трамвай вдруге за тиждень зійшов із рейок (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На відремонтованій Глибочицькій трамвай вдруге за тиждень зійшов із рейок (відео)
Відновити рух вдалося лише за допомогою спецтехніки та автомобільного крана, які поставили багатотонну машину на рейки
фото: Київ24

Ремонт колій на Подолі тривав майже весь 2025 рік і постійно провокував суперечки

На вулиці Глибочицькій у Києві, де майже весь минулий рік тривав капітальний ремонт колій, вдруге за тиждень зійшов із рейок трамвай. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київ24.

Повідомляється, що трамвай прямував у бік Подолу, коли на повороті його винесло з колії, залишивши на свіжому асфальті глибокі смуги. Ніхто з пасажирів не постраждав, а сам вагон залишився на колесах і не перекинувся.

За попередньою інформацією, трамвай зійшов з рейок, бо під колесо потрапив сторонній предмет

Відновити рух вдалося лише за допомогою спецтехніки та автомобільного крана, які поставили багатотонну машину на рейки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Варто додати, що восьмого березня 2026 року на вулиці Глибочицькій стався подібний інцидент, коли трамвай буквально «не вписався» у траєкторію. Місцеві мешканці зняли на відео, як трамвай неконтрольовано «дрейфує», втративши зчеплення з коліями. Тоді важкий вагон ледь не пошкодив білий кросовер, що проїжджав поруч.

У КП «Київпастранс» підтвердили інцидент і зафіксували зупинку маршрутів №14 та №18 в обох напрямках.

Нагадаємо, що ремонт колій тривав майже весь 2025 рік і постійно провокував суперечки. Активісти не одноразово критикували підхід КМДА, адже посадовці дозволили машинам їздити трамвайними коліями та відмовилися від зручних «віденських» платформ.

Фактично ремонт просто оновив покриття, але залишив старі проблеми. Як мінімум водії й далі масово заїжджають на колії, заважають трамваям та створюють небезпечні ситуації.

До слова, у 2024 році активісти визнали Глибочицьку найпроблемнішою для руху трамваїв. Там зафіксували 57 зупинок руху, причому 34 з них сталися через ДТП.

Теги: Київ громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 лютого, 19:58
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих
На станції метро «Теремки» обвалилась стеля (відео)
15 лютого, 23:49
Від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву всіляку гуманітарну допомогу
Мер Парижа привезла в Київ генератори
21 лютого, 13:08
Комунальники запевняють, що на автошляхах працює 216 одиниць спецтехніки
Київ засипає снігом. На дороги виїхала спецтехніка
15 лютого, 20:21
Правоохоронці неодноразово проводили з жінкою профілактичні бесіди та направляли на проходження програми для кривдників
Рік в'язниці за знущання з матері: у Києві суд виніс вирок домашній кривдниці
17 лютого, 10:55
Пошкоджена станція метро «Лук'янівська»
Станція метро «Лук’янівська»: коли буде відкрито другий вихід
18 лютого, 08:41
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
2 березня, 10:07
Військовослужбовцю за самовільне залишення військової частини або місця служби загрожує покарання до 10 років позбавлення волі
Глузував із меморіалу героїв у Києві: військовому оголошено підозру у СЗЧ
3 березня, 14:05
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені
До 8 березня в Києві частково обмежено рух низкою мостів і шляхопроводів
5 березня, 10:05

Новини

У Києві іноземець запросив знайомого на розмову, яка закінчилася стріляниною
У Києві іноземець запросив знайомого на розмову, яка закінчилася стріляниною
Держаудитслужба «трясе» Київ. Дороги в ямах, мости в критичному стані, а ревізори фіксують аномальні видатки
Держаудитслужба «трясе» Київ. Дороги в ямах, мости в критичному стані, а ревізори фіксують аномальні видатки
Убивство підлітка на фунікулері. Відбулося друге засідання апеляції на вирок Косову
Убивство підлітка на фунікулері. Відбулося друге засідання апеляції на вирок Косову
На відремонтованій Глибочицькій трамвай вдруге за тиждень зійшов із рейок (відео)
На відремонтованій Глибочицькій трамвай вдруге за тиждень зійшов із рейок (відео)
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року
У Києві викрито мережу кол-центрів, що торгували фейковими документами ЄС (фото)
У Києві викрито мережу кол-центрів, що торгували фейковими документами ЄС (фото)

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua