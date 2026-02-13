Головна Київ Новини
У Києві оголошено повітряну тривогу

Максим Бурич
Максим Бурич
У Києві оголошено повітряну тривогу
Громадянам потрібно пройти в укриття

У Києві о 19:32 оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, в одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури, а також будівля місцевого бізнес-центру.

