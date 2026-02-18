Станція метро «Лук’янівська»: коли буде відкрито другий вихід

Із початку вторгнення будівля «Лук’янівської» була пошкоджена сім разів, востаннє – 21 липня 2025 року

Вихід №2 зі станції метро «Лук’янівська», який залишався зачиненим через пошкодження внаслідок російських обстрілів, готують до відкриття. Роботи планують завершити до кінця лютого. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури у відповідь на запит «Суспільного», інформує «Главком».

Коли запрацює вестибюль №2 на станції метро «Лук’янівська»?

На станції вже тривають відновлювальні роботи. За даними столичного метрополітену, наразі фахівці змонтували першу лінію дверей на вході.

«Попередньо завершення робіт заплановане до кінця лютого», – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, зараз працює лише основний вихід №1 (у бік вулиці Юрія Іллєнка). Відкриття другого вестибюля є критично важливим для безпеки пасажирів, про що раніше наголошували активісти організації «Пасажири Києва».

Чому вихід був зачинений?

Наземний вестибюль «Лук’янівської» є одним із найбільш постраждалих об’єктів київського метро. Від початку повномасштабного вторгнення будівля була пошкоджена сім разів (востаннє – 21 липня 2025 року). Ракети та уламки потрощили фасад, вітражі, скління та внутрішні інженерні мережі.

Повне відновлення вестибюля – завдання не з дешевих. Відповідно до експертного звіту в 2023 році, кошторисна вартість капітального ремонту наземного вестибюля становила 89 144,028 тис. грн. Проте запуск другого виходу дозволить пасажирам швидше потрапляти до укриття та розвантажить основний вхід у години пік.

Нагадаємо, 21 липня 2025 року станція метро всьоме постраждала під час ворожої атаки на Київ. Через обстріл пошкоджено наземну частину станції, підземні приміщення залишилися неушкодженими. У ніч на 14 листопада 2025 року окупаційна армія тероризувала Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. Внаслідок обстрілу була пошкоджена зупинка біля метро «Лук'янівська». Комунальні служби Києва оперативно відреагували на скарги громадськості та розпочали демонтаж паркану біля станції метро «Лукʼянівська». Раніше активісти скаржилися, що через заблоковану зупинку тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та низка маршруток були змушені висаджувати пасажирів у небезпечному місці – фактично прямо в підземний перехід.