Головна Київ Новини
search button user button menu button

Станція метро «Лук’янівська»: коли буде відкрито другий вихід

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Станція метро «Лук’янівська»: коли буде відкрито другий вихід
Пошкоджена станція метро «Лук'янівська»
фото: «Київський метрополітен»/Facebook

Із початку вторгнення будівля «Лук’янівської» була пошкоджена сім разів, востаннє – 21 липня 2025 року

Вихід №2 зі станції метро «Лук’янівська», який залишався зачиненим через пошкодження внаслідок російських обстрілів, готують до відкриття. Роботи планують завершити до кінця лютого. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури у відповідь на запит «Суспільного», інформує «Главком».

Коли запрацює вестибюль №2 на станції метро «Лук’янівська»?

На станції вже тривають відновлювальні роботи. За даними столичного метрополітену, наразі фахівці змонтували першу лінію дверей на вході.

«Попередньо завершення робіт заплановане до кінця лютого», – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, зараз працює лише основний вихід №1 (у бік вулиці Юрія Іллєнка). Відкриття другого вестибюля є критично важливим для безпеки пасажирів, про що раніше наголошували активісти організації «Пасажири Києва».

Чому вихід був зачинений?

Наземний вестибюль «Лук’янівської» є одним із найбільш постраждалих об’єктів київського метро. Від початку повномасштабного вторгнення будівля була пошкоджена сім разів (востаннє – 21 липня 2025 року). Ракети та уламки потрощили фасад, вітражі, скління та внутрішні інженерні мережі.

Повне відновлення вестибюля – завдання не з дешевих. Відповідно до експертного звіту в 2023 році, кошторисна вартість капітального ремонту наземного вестибюля становила 89 144,028 тис. грн. Проте запуск другого виходу дозволить пасажирам швидше потрапляти до укриття та розвантажить основний вхід у години пік.

Нагадаємо, 21 липня 2025 року станція метро всьоме постраждала під час ворожої атаки на Київ. Через обстріл пошкоджено наземну частину станції, підземні приміщення залишилися неушкодженими. У ніч на 14 листопада 2025 року окупаційна армія тероризувала Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. Внаслідок обстрілу була пошкоджена зупинка біля метро «Лук'янівська». Комунальні служби Києва оперативно відреагували на скарги громадськості та розпочали демонтаж паркану біля станції метро «Лукʼянівська». Раніше активісти скаржилися, що через заблоковану зупинку тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та низка маршруток були змушені висаджувати пасажирів у небезпечному місці – фактично прямо в підземний перехід.

Теги: Київ метро укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ – місто пристрасті й спротиву. Телеведуча Марічка Падалко ділиться маршрутами для побачень і поцілунків
Київ – місто пристрасті й спротиву. Телеведуча Марічка Падалко ділиться маршрутами для побачень і поцілунків Києве мій
13 лютого, 08:30
Повітряна тривога у Києві тривала більше трьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше трьох годин
20 сiчня, 03:51
Укриття збудують за кошти від програми ЄС з підтримки України
У шести областях України з’являться нові укриття для лікарень та дитсадків – голова МВС
12 лютого, 20:02
Андрій Єрмак – сусід Кулеби. Наречена ексміністра розповіла деталі
Андрій Єрмак – сусід Кулеби. Наречена ексміністра розповіла деталі
27 сiчня, 12:07
На ярмарках можна закупитися продуктами за помірними цінами
У Києві на вихідних 31 січня – 1 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
31 сiчня, 07:00
Підзарядити телефон вночі та купити продукти тепер можна у низці супермаркетів у Деснянському районі
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
30 сiчня, 13:35
З опівночі 2 лютого столиця повернулася до тимчасових графіків
Київ повернувся до тимчасових графіків відключення світла
2 лютого, 08:16
Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей
Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей
2 лютого, 10:22
Школи Троєщини та Печерського району поступово починають відновлювати роботу в очному форматі
Відсутність опалення у школах та садочках столиці: влада знайшла вихід
10 лютого, 08:43

Новини

Продаж ТРЦ Ocean Plaza: що відомо про один із найбільших торгових центрів України
Продаж ТРЦ Ocean Plaza: що відомо про один із найбільших торгових центрів України
Станція метро «Лук’янівська»: коли буде відкрито другий вихід
Станція метро «Лук’янівська»: коли буде відкрито другий вихід
Сів не в той тролейбус: поліція врятувала восьмирічного хлопчика, який загубився у Києві
Сів не в той тролейбус: поліція врятувала восьмирічного хлопчика, який загубився у Києві
Злісне невиконання батьківських обов’язків: оголошено підозру матері 17-річної дівчини
Злісне невиконання батьківських обов’язків: оголошено підозру матері 17-річної дівчини
Атака на Київ 12 лютого: комунальники відновили опалення в усіх будинках
Атака на Київ 12 лютого: комунальники відновили опалення в усіх будинках
Посадовцю КМДА оголошено обвинувачення через закупівлю генераторів із націнкою
Посадовцю КМДА оголошено обвинувачення через закупівлю генераторів із націнкою

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua