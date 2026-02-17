Рік в'язниці за знущання з матері: у Києві винесено вирок домашній кривдниці

Правоохоронці неодноразово проводили з жінкою профілактичні бесіди та направляли на проходження програми для кривдників

64-річна киянка неодноразово зверталася до поліції через агресивну поведінку доньки

У Дніпровському районі столиці винесли вирок 44-річній киянці, яка систематично чинила психологічне насильство над своєю 64-річною матір’ю. Суд призначив жінці покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Повідомляється, що конфлікти у родині мали регулярний характер. 64-річна киянка неодноразово зверталася до поліції через агресивну поведінку доньки. Як з'ясувалося, порушниця у стані алкогольного сп’яніння постійно влаштовувала скандали, принижувала матір та використовувала нецензурну лайку.

Поліцейські неодноразово складали відносно кривдниці протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – рішенням районного суду жінку було визнано винною. Крім того, правоохоронці проводили з нею профілактичні бесіди та направляли на проходження програми для кривдників.

Однак, за словами правоохоронців, порушниця продовжувала зловживати спиртними напоями, влаштовувати скандали, виражалась нецензурно лайкою та принижувала свою матір.

Зібравши достатньо доказів, слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці повідомили жінці про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство, а по завершенню досудового розслідування скерували обвинувальний акт до суду.

Вироком Дніпровського районного суду Києва обвинувачену визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

