Київ засипає снігом. На дороги виїхала спецтехніка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Київ засипає снігом. На дороги виїхала спецтехніка
Комунальники запевняють, що на автошляхах працює 216 одиниць спецтехніки
фото з відкритих джерел

Водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок

Чергові погодні виклики у Києві. Столицю засипає снігом. Про це повідомляє «Главком». Комунальники запевняють, що на автошляхах працює 216 одиниць спецтехніки підприємства «Київавтодор»

«Техніка виїхала на вихідні позиції в місті, ще до початку опадів, щоб завчасно розпочати обробку покриття протиожеледними засобами», – ідеться у повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Тим часом, у місцевих Telegram-каналах повідомляють про численні ДТП на дорогах столиці. Також через опади буксують вантажівки.

Київ засипає снігом. На дороги виїхала спецтехніка фото 1

Комунальники також нагадали, що в умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті. Та не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.

Київ засипає снігом. На дороги виїхала спецтехніка фото 2

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

Нагадаємо, згідно з правилами благоустрою міста Києва, обов’язок прибирання снігу покладається на всіх балансоутримувачів – підприємства, організації та установи незалежно від форми власності.

Також у Києві до відповідальності притягнуть чоловіка, який лопатою розчищав сніг у центрі міста, чим порушив правила дорожнього руху. Подія сталася 5 лютого на вулиці Велика Житомирська, 21.

