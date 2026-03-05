Головна Київ Новини
До 8 березня в Києві частково обмежено рух низкою мостів і шляхопроводів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
До 8 березня в Києві частково обмежено рух низкою мостів і шляхопроводів
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені
фото: «Київавтодор»

«Київавтодор» радить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 5 до 8 березня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці КП «Київавтошляхміст» ліквідовуватимуть недоліки дорожнього покриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Так, 5 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

  • естакаді транспортної розв’язки на Деміївській;
  • шляхопроводі Автовокзальному на бульв. Миколи Міхновського;
  • шляхопроводі на Либідській площі;
  • шляхопроводі на перетині просп. Леоніда Каденюка та вул. Кіото з просп. Броварським.

6 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

  • шляхопроводі на перетині просп. Миколи Бажана з дублером Харківського шосе біля ст. м. «Харківська»;
  • шляхопроводі біля ст. м. «Позняки»;
  • шляхопроводі біля ст. м. «Осокорки» на просп. Миколи Бажана;
  • шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі.

7 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

  • мосту ім. Є.О. Патона;
  • Північному мосту.

8 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

  • Південному мосту;
  • шляхопроводі на просп. Берестейському біля ст. м. «Святошин»;
  • шляхопроводі на перетині просп. Берестейського з Кільцевою дорогою та просп. Академіка Палладіна;
  • шляхопроводі на просп. Берестейському біля ст. м. «Нивки».

Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, частково обмежено рух транспорту у Подільському районі столиці, фахівці ремонтують аварійні ділянки дорожнього покриття. 

Із 4 березня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі в складі транспортної розв’язки на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака, змінено рух громадського електротранспорту

