До 8 березня в Києві частково обмежено рух низкою мостів і шляхопроводів
«Київавтодор» радить враховувати обмеження під час планування маршруту
Із 5 до 8 березня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці КП «Київавтошляхміст» ліквідовуватимуть недоліки дорожнього покриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».
Так, 5 березня ремонтні роботи проводитимуть на:
- естакаді транспортної розв’язки на Деміївській;
- шляхопроводі Автовокзальному на бульв. Миколи Міхновського;
- шляхопроводі на Либідській площі;
- шляхопроводі на перетині просп. Леоніда Каденюка та вул. Кіото з просп. Броварським.
6 березня ремонтні роботи проводитимуть на:
- шляхопроводі на перетині просп. Миколи Бажана з дублером Харківського шосе біля ст. м. «Харківська»;
- шляхопроводі біля ст. м. «Позняки»;
- шляхопроводі біля ст. м. «Осокорки» на просп. Миколи Бажана;
- шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі.
7 березня ремонтні роботи проводитимуть на:
- мосту ім. Є.О. Патона;
- Північному мосту.
8 березня ремонтні роботи проводитимуть на:
- Південному мосту;
- шляхопроводі на просп. Берестейському біля ст. м. «Святошин»;
- шляхопроводі на перетині просп. Берестейського з Кільцевою дорогою та просп. Академіка Палладіна;
- шляхопроводі на просп. Берестейському біля ст. м. «Нивки».
Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
