До 8 березня в Києві частково обмежено рух низкою мостів і шляхопроводів

Із 5 до 8 березня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці КП «Київавтошляхміст» ліквідовуватимуть недоліки дорожнього покриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Так, 5 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

естакаді транспортної розв’язки на Деміївській;

шляхопроводі Автовокзальному на бульв. Миколи Міхновського;

шляхопроводі на Либідській площі;

шляхопроводі на перетині просп. Леоніда Каденюка та вул. Кіото з просп. Броварським.

6 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

шляхопроводі на перетині просп. Миколи Бажана з дублером Харківського шосе біля ст. м. «Харківська»;

шляхопроводі біля ст. м. «Позняки»;

шляхопроводі біля ст. м. «Осокорки» на просп. Миколи Бажана;

шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі.

7 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

мосту ім. Є.О. Патона;

Північному мосту.

8 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

Південному мосту;

шляхопроводі на просп. Берестейському біля ст. м. «Святошин»;

шляхопроводі на перетині просп. Берестейського з Кільцевою дорогою та просп. Академіка Палладіна;

шляхопроводі на просп. Берестейському біля ст. м. «Нивки».

Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, частково обмежено рух транспорту у Подільському районі столиці, фахівці ремонтують аварійні ділянки дорожнього покриття.

