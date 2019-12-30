На Видубичах у Києві підтопило тунель під залізничними коліями



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Дощ із мокрим снігом призвели до утворення невеликого підтоплення

Ліквідовувала підтоплення Київська служба порятунку

Впродовж останніх двох діб у Києві дощило і сніжило.

Значних підтоплень у столиці не було. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Однак, підтопило тунель під залізничними коліями біля автостанції «Видубичі». У Київавтодорі уточнили, що ця територія знаходиться на балансі Укрзалізниці.

Ліквідовувала підтоплення Київська служба порятунку.

Крім того, Київавтодор повідомив, що обробка вуличної мережі триває цілодобово, щоб не допустити утворення ожеледиці.

Як повідомлялося, дорожні служби обробляють вулиці столиці протиожеледними засобами: використовується новітня технологія обробки вулиць рідкими хлоридами.

Для обробки вулиць і прибирання снігу корпорація має 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

У Києві 30 грудня синоптики прогнозують середню денну температуру -1…-3, а нічну -3…-5. Погода хмарна, опадів не очікується.