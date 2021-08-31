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    На вихідних у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)

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    На вихідних у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)
    Фото: з відкритих джерел

    На ярмарках продаватимуть сезонні овочі та фрукти

    Із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці 31 серпня – 5 вересня будуть проведені сезонні ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Зокрема, 4 вересня (субота) ярмарки триватимуть у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
    • Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;
    • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
    • Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
    • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
    • Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.

    5 вересня (неділя) у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

    З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

    Нагадаємо, у зв’язку зі спекою, що тримається у столиці, на ярмарках заборонено продаж продуктів, що швидко псуються.

    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок
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    На вихідних у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)