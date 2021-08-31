На вихідних у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)

На ярмарках продаватимуть сезонні овочі та фрукти

Із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці 31 серпня – 5 вересня будуть проведені сезонні ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Зокрема, 4 вересня (субота) ярмарки триватимуть у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);

Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.

5 вересня (неділя) у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Нагадаємо, у зв’язку зі спекою, що тримається у столиці, на ярмарках заборонено продаж продуктів, що швидко псуються.