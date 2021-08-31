Сьогодні відбудеться засідання Київради (трансляція)

Початок пленарного засідання – об 11:00

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться продовження пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

Як повідомляється на сайті Київради, сесія традиційно пройде у залі засідань (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх).

Початок пленарного засідання – об 11:00.

Трансляцію можна дивитися на офіційному сайті та YouTube-каналі Київради.

Нагадаємо, Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та Начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Івана Виговського запрошено на пленарне засідання II сесії Київської міської ради ІХ скликання.

Нагадаємо, 23 липня депутати Київради пішли на канікули.

Як повідомлялося, Київська міська рада звернеться до Верховної Ради України щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій в онлайн-режимі.