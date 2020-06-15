На виїздах із Києва намічається будівництво трьох нових автостанцій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проєктом Генплану Києва передбачена реконструкція автостанції «Полісся»

У березні цього року на аукціоні була продана компанія «Київпассервіс», якій належить низка автостанцій

Розробники проєкту Генерального плану Києва передбачили відкриття двох сучасних автовокзалів: у районі житлового масиву «Теремки» (південний і західний напрямки) та в районі Харківської площі (північний, східний і південно-східний напрямки). Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан».

Таке рішення прийняте для покращення обслуговування пасажирів і перевізників міжміського автобусного сполучення, а також, що дуже важливо в умовах перевантаженого міського трафіка, щоб виключити рух міжміських автобусів вулицями міста.

Крім того, намічено будівництво ще трьох нових автостанцій – «Новобіличі», «Троєщина» та «Лісництво», а також реконструкція двох існуючих автостанцій: «Дарниця» і «Полісся». Водночас передбачається припинення експлуатації Центрального автовокзалу, автостанцій «Поділ», «Південна» та «Дачна».

Матеріали проєкту нового Генплану розміщено для ознайомлення на сайті розробника (КО «Київгенплан») за посиланням: http://kyivgenplan.grad.gov.ua/.

Кияни мають змогу ще до громадських слухань, які відбудуться після закінчення обмежувальних заходів, ретельно вивчити матеріали проєкту і надати свої зауваження і пропозиції на електронну адресу:[email protected].

А також на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32.

Нагадаємо, Фонд державного майна виставив на продаж компанію «Київпассервіс», якій належать ряд автостанцій у Києві та Київській області.

4 березня 2020 року «Київпассервіс» було продано за 230,897 млн грн.

Зазначимо, у власності «Київпассервіс» знаходяться автостанції «Дачна», «Дарниця», «Поділ», «Полісся», «Південна» і центральний автовокзал у Києві, і ще 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.

Як повідомлялося, споруджувати висотні комплекси проєктом Генплану пропонується за межами центральної частини міста.

Читайте також: