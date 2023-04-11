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У Чернівцях невідомі побили єпископа УПЦ МП, який втрапив у секс-скандалом із хористом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Чернівцях невідомі побили єпископа УПЦ МП, який втрапив у секс-скандалом із хористом (відео)
Єпископа Івано-Франківського і Коломийського Микиту СБУ застукала із 17-річним хористом
фото з відкритих джерел

У єпархії поскаржилися, що поліція не арештувала нападника

У Чернівцях Невідомі побили єпископа Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП Микиту, якого раніше СБУ заскочила в ліжку з хористом. Про це повідомляє Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП.

Як зазначається у повідомленні, у вечір нападу єпископ нібито повертався до храму з двома неповнолітніми хлопцями. Батько і брат одного з них нібито зараз перебувають на фронті.

«10 квітня 2023 року, о 22:00, біля Чернівецького єпархіального управління невідомий зловмисник напав на єпископа Івано-Франківського і Коломийського Никиту та неповнолітнього сина воїна ЗСУ, чий брат і батько зараз перебувають на передовій», – йдеться у повідомленні.

У єпархії поскаржилися, що поліція не арештувала нападника та відмовила у перевірці чоловіка на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Пізніше у мережі з'явилося відео нападу. За даними місцевих ЗМІ, що невідомий чоловік побачив священника УПЦ МП із двома 16-річними хористами і за це вдарив по обличчю.

Нагадаємо, раніше єпископ Микита втрапив у секс-скандал. Разом із офіційним повідомленням СБУ мережу також облетіли знімки секретаря єпархії у спідній білизні. Додавалося і фото роздягненого 17-річного хориста. Блогери та ряд ЗМІ, посилаючись на власні джерела, писали, що під час обшуку правоохоронці заскочили їх в момент фізичної близькості.

Архімандрит Микита записав відеозвернення, у якому розповів свою версію подій. Він прямо не заперечив факт скандального інциденту з оголеним хористом, натомість акцентував увагу на відсутності доказів.

Згодом Московська церква підвищила фігуранта секс-скандалу.

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Теги: Чернівці напад церква

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