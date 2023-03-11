На вокзалі у Вишневому підліток загинув, намагаючись зробити фото

Хлопець хотів сфотографуватися на даху товарного вагона

На Київщині небезпечні розваги призвели до трагедії. У місті Вишневе на залізничному вокзалі, на даху товарного потяга, який розташовувався на додатковій колії, двох підлітків 2009 року народження уразило електричним струмом. Про це інформує ДСНС України.

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Один із хлопців загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок. Постраждалого госпіталізовано.

Тіло загиблого підлітка з даху потяга довелося знімати рятувальникам.

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Як розповіли працівники залізниці, хлопці намагалися зробити фото на вагонах. І це, на жаль, коштувало одному з них життя.

Раніше на Київщині у Борисполі зійшов з рейок вантажний потяг.