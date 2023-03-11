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На вокзалі у Вишневому підліток загинув, намагаючись зробити фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
На вокзалі у Вишневому підліток загинув, намагаючись зробити фото
Тіло загиблого підлітка з даху потяга довелося знімати рятувальникам
фото: ДСНС України

Хлопець хотів сфотографуватися на даху товарного вагона

На Київщині небезпечні розваги призвели до трагедії. У місті Вишневе на залізничному вокзалі, на даху товарного потяга, який розташовувався на додатковій колії, двох підлітків 2009 року народження уразило електричним струмом. Про це інформує ДСНС України.

На вокзалі у Вишневому підліток загинув, намагаючись зробити фото фото 1

Один із хлопців загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок. Постраждалого госпіталізовано.

Тіло загиблого підлітка з даху потяга довелося знімати рятувальникам.

На вокзалі у Вишневому підліток загинув, намагаючись зробити фото фото 2

Як розповіли працівники залізниці, хлопці намагалися зробити фото на вагонах. І це, на жаль, коштувало одному з них життя.

Раніше на Київщині у Борисполі зійшов з рейок вантажний потяг. 

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