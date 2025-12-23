Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Воскресенці 23 грудня змінено маршрут двох автобусів (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Воскресенці 23 грудня змінено маршрут двох автобусів (схема)
З початку руху до закінчення ярмарку рух автобусів маршрутів №№ 46,112 буде організовано за зміненою схемою
фото: КМДА

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Сьогодні, 23 грудня, внесено зміни в маршрути автобусів №№ 46,112. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київпастранс».

Зазначається, що зміни відбулися через продовольчий ярмарок на вул. Івана Микитенка.

23 грудня внесено зміни в маршрути автобусів №№ 46,112.
23 грудня внесено зміни в маршрути автобусів №№ 46,112.
інфографіка: Київпастранс

З початку руху до закінчення ярмарку рух автобусів маршрутів №№ 46,112 буде організовано відповідно від ст. м. «Лівобережна» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Миколи Кибальчича за діючими маршрутами, далі – вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вул. Івана Микитенка.

КП «Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, із 16 грудня громадський транспорт на вулиці Глибочицькій знову курсує за постійними схемами. Це пов’язано із завершенням ремонту трамвайних колій та перевлаштуванням контактної мережі на цій вулиці. 

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт ярмарок Київпастранс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На стадіоні на постійній основі проходять національні змагання з регбі та тренування вихованців ДЮСШ із футболу та регбі
Два роки у власності громади: як змінилася спортбаза «Спартак»
Вчора, 16:16
Новорічна ялинка на Софійській площі
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
12 грудня, 08:38
Місце, де стався вибух
Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць, четверо постраждалих 
11 грудня, 19:50
У Дніпровському районі горів гаражний кооператив: наслідки пожежі
У Дніпровському районі горів гаражний кооператив: наслідки пожежі
9 грудня, 14:06
Повітряна тривога у Києві тривала понад вісім годин
Повітряна тривога у Києві тривала понад вісім годин
6 грудня, 08:43
Через аварію близько 60 будинків залишаються без опалення та гарячої води
Через пошкодження тепломережі 60 будинків у Голосіївському районі лишились без опалення
2 грудня, 16:00

Новини

У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
Масштабна повітряна тривога в Україні триває понад дві години
Масштабна повітряна тривога в Україні триває понад дві години
На Воскресенці 23 грудня змінено маршрут двох автобусів (схема)
На Воскресенці 23 грудня змінено маршрут двох автобусів (схема)
Булгаков на Андріївському узвозі: демонтаж пам’ятника спровокував палку дискусію в мережі
Булгаков на Андріївському узвозі: демонтаж пам’ятника спровокував палку дискусію в мережі
Київщина: графіки відключення світла 23 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 23 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 23 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 23 грудня 2025 року

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua