На Воскресенці 23 грудня змінено маршрут двох автобусів (схема)

З початку руху до закінчення ярмарку рух автобусів маршрутів №№ 46,112 буде організовано за зміненою схемою

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Сьогодні, 23 грудня, внесено зміни в маршрути автобусів №№ 46,112. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київпастранс».

Зазначається, що зміни відбулися через продовольчий ярмарок на вул. Івана Микитенка.

23 грудня внесено зміни в маршрути автобусів №№ 46,112. інфографіка: Київпастранс

З початку руху до закінчення ярмарку рух автобусів маршрутів №№ 46,112 буде організовано відповідно від ст. м. «Лівобережна» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Миколи Кибальчича за діючими маршрутами, далі – вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вул. Івана Микитенка.

