У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва

Семенюк: Ялинка почувається Попелюшкою на чужому балу марнославства

У соціальній мережі розгорілася гаряча дискусія навколо різдвяного оформлення Києва, спричинена дописом журналістки та арт-блогерки Людмили Семенюк. Вона різко розкритикувала головну ялинку на Софійській площі, назвавши її «пародією» через тьмяне освітлення та відсутність святкового настрою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналістки.

Своїми враженнями Семенюк поділилася у соцмережі, зазначивши, що у День святого Миколая центральна площа була «темною», і на неї «не вистачило ні фантазії, ні генераторів».

Журналістка підкреслює разючий контраст між скромним святковим декором міста та атмосферою розкоші у комерційних об’єктах. За її словами, по всьому місту, включаючи торговельні центри та дорогі ресторани, вітрини, наприклад, ЦУМу, прикрашені яскравим освітленням, а білочки, зайчики та ведмедики «танцюють і ласують смаколиками», заманюючи перехожих витрачати великі суми на подарунки. Активістка зазначає, що багаті повезуть своїх дітей у розважальні центри з великими красивими ялинками та ковзанками, тоді як усім іншим залишається «дешева, штучна 15-метрова ялинка, погано освітлена і відверто нудна».

Людмила Семенюк гостро ставить питання про доцільність пріоритетів влади та бізнесу під час війни, критикуючи знищення історичної Бессарабки для створення чергової зони дорогих ресторанів, де «вистачає яскравого світла», на відміну від головної ялинки країни.

Реакція користувачів на пост Семенюк була неоднозначною. Думки традиційно розділилися одні закликають до помірності під час війни, інші вимагають свята для дітей та підтримки культурної сфери.

Нагадаємо, 5 грудня у Києві запалили головну ялинку країни. Традиційно її встановлено на Софійській площі.

Нагадаємо: у центрі міста Бровари на Київщині біля арки центрального входу в парк «Перемога» традиційно засвітили новорічну ялинку, яку встановили до Дня святого Миколая. Це рішення, а також зовнішній вигляд штучної ялинки, спричинило значний резонанс та гостру дискусію серед мешканців міста у соціальних мережах.