Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пільгова транспортна карта у «Київ Цифровий»: хто та як може скористатися

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Пільгова транспортна карта у «Київ Цифровий»: хто та як може скористатися
Пільгова карта створена для пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд, але досі не мають картки киянина
фото: Київ Цифровий/Facebook

Цифрова карта надаватиме право на пільгу лише разом із паперовим посвідченням 

У застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий сервіс – Пільгова транспортна карта. З нею пасажири, що мають право на безоплатний проїзд, зможуть користуватись ним, навіть якщо не мають картки киянина. Також карта стане у пригоді пільговим категоріям з інших міст, щоб користуватись столичним громадським транспортом безоплатно. Про це інформує «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що пільгова карта створена для пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд, але не оформлювали картку киянина або з якихось причин не можуть отримати її. Власники картки киянина, як і раніше, користуватимуться нею для валідації проїзду.

Якщо є пенсійне посвідчення або посвідчення ветерана, Пільгова карта дасть змогу створювати QR-квитки для безоплатних поїздок у наземному громадському транспорті. А люди з інвалідністю I–II групи та ветерани й ветеранки зможуть користуватися нею і в наземному транспорті, і в метро.

Щоб отримати пільгову карту в Київ Цифровий, потрібно відкрити в застосунку розділ «Транспортна карта» → «Пільгова карта» → «Отримати карту». Щоб підтвердити право на пільгу, слід поділитися цифровою копією посвідчення за допомогою Дії. Після перевірки карта з’явиться в застосунку.

Якщо посвідчення пенсіонера або ветерана не відображається в застосунку Дія, потрібно звернутися до вашого районного управління соціального захисту – там внесуть або проконсультують щодо оновлення інформації про право на пільгу в реєстрах. Також для успішної передачі цифрового посвідчення варто мати останню версію застосунку Дія та оновлений Дія.Підпис.

Щоб скористатися пільговою картою, треба відкрити її в застосунку «Київ Цифровий» та натиснути «Створити QR-квиток». Піднести його до валідатора та дочекатися звукового сигналу й зеленого індикатора – це підтверджує успішну валідацію.

«Для швидшого доступу сервіс створення квитків можна винести на головний екран застосунку у своєму профілі», – радять у команді застосунку.

Цифрова карта надаватиме право на пільгу лише разом із паперовим посвідченням – під час контролю потрібно показати посвідчення разом із провалідованим QR-квитком для підтвердження пільги.

Нагадаємо, деякі категорії громадян України мають право отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Хто має право та як оформити пільги, розповідає «Главком» з посиланням на Кабінет міністрів України.

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт метро квиток пільги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
8 грудня, 23:12
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 6 грудня 2025 року
5 грудня, 19:27
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
1 грудня, 01:42
Цукерки Gianduja у мережі Roshen
Цукерки Roshen по 1,5 тис. за кіло: чим вони особливі і що кажуть покупці (фото)
28 листопада, 14:09
Виставка працюватиме до 1 лютого 2026 року
Київ, якого більше немає. Музей історії показав унікальні фото Болотова та техніку початку XX століття
27 листопада, 17:00
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
25 листопада, 13:31
Саморобні «канати», сплетені з простирадл та ковдр, звисають з вікон верхніх поверхів пошкодженого будинку
Кияни робили «канати» з ковдр, щоб вибратися з ураженої багатоповерхівки (відео)
25 листопада, 11:00
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 21:19
Олександр Хілик під час переобрання йому запобіжного заходу в Подільському районному суді Києва, 21 листопада 2025 року.
Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою
21 листопада, 19:26

Новини

Пільгова транспортна карта у «Київ Цифровий»: хто та як може скористатися
Пільгова транспортна карта у «Київ Цифровий»: хто та як може скористатися
Синоптики попередили киян про небезпечні метеорологічні явища
Синоптики попередили киян про небезпечні метеорологічні явища
16 грудня трамваї №14 і №18 та автобус №112 повертаються на Глибочицьку
16 грудня трамваї №14 і №18 та автобус №112 повертаються на Глибочицьку
Ткаченко назвав Кличка лицеміром після висловлювань мера про корупцію в «Енергоатомі»
Ткаченко назвав Кличка лицеміром після висловлювань мера про корупцію в «Енергоатомі»
Суд виніс вирок киянину, який забив перехожого до смерті: деталі справи
Суд виніс вирок киянину, який забив перехожого до смерті: деталі справи
Бійка підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені: відкрито кримінальне провадження
Бійка підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені: відкрито кримінальне провадження

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua