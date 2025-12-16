Пільгова транспортна карта у «Київ Цифровий»: хто та як може скористатися

Пільгова карта створена для пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд, але досі не мають картки киянина

У застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий сервіс – Пільгова транспортна карта. З нею пасажири, що мають право на безоплатний проїзд, зможуть користуватись ним, навіть якщо не мають картки киянина. Також карта стане у пригоді пільговим категоріям з інших міст, щоб користуватись столичним громадським транспортом безоплатно. Про це інформує «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що пільгова карта створена для пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд, але не оформлювали картку киянина або з якихось причин не можуть отримати її. Власники картки киянина, як і раніше, користуватимуться нею для валідації проїзду.

Якщо є пенсійне посвідчення або посвідчення ветерана, Пільгова карта дасть змогу створювати QR-квитки для безоплатних поїздок у наземному громадському транспорті. А люди з інвалідністю I–II групи та ветерани й ветеранки зможуть користуватися нею і в наземному транспорті, і в метро.

Щоб отримати пільгову карту в Київ Цифровий, потрібно відкрити в застосунку розділ «Транспортна карта» → «Пільгова карта» → «Отримати карту». Щоб підтвердити право на пільгу, слід поділитися цифровою копією посвідчення за допомогою Дії. Після перевірки карта з’явиться в застосунку.

Якщо посвідчення пенсіонера або ветерана не відображається в застосунку Дія, потрібно звернутися до вашого районного управління соціального захисту – там внесуть або проконсультують щодо оновлення інформації про право на пільгу в реєстрах. Також для успішної передачі цифрового посвідчення варто мати останню версію застосунку Дія та оновлений Дія.Підпис.

Щоб скористатися пільговою картою, треба відкрити її в застосунку «Київ Цифровий» та натиснути «Створити QR-квиток». Піднести його до валідатора та дочекатися звукового сигналу й зеленого індикатора – це підтверджує успішну валідацію.

«Для швидшого доступу сервіс створення квитків можна винести на головний екран застосунку у своєму профілі», – радять у команді застосунку.

Цифрова карта надаватиме право на пільгу лише разом із паперовим посвідченням – під час контролю потрібно показати посвідчення разом із провалідованим QR-квитком для підтвердження пільги.

