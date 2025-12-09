У Дніпровському районі горів гаражний кооператив: наслідки пожежі
Сьогодні, 9 грудня, у Дніпровському районі столиці сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів на вулиці Марка Черемшини. Завдяки оперативній роботі рятувальників, вогонь вдалося загасити на значній площі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.
Зазначається, що повідомлення про загоряння надійшло об 11:46. Пожежа виникла в одному з гаражних боксів і швидко поширилася.
Вогнеборці повністю ліквідували пожежу о 13:05. Загальна площа, охоплена вогнем, склала 100 квадратних метрів.
Жертв чи постраждалих внаслідок інциденту немає.
Наразі причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Нагадаємо, ввечері 8 грудня на вулиці Ярославів Вал у Києві сталася пожежа. Загоряння виникло у відселеній будівлі, з розповсюдженням вогню на покрівлю, горіла садиба Йосипа Сидорова, 1900 року забудови. Земельну ділянку з історичною будівлею продають під забудову за 2,3 млн.
