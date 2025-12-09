У Дніпровському районі горів гаражний кооператив: наслідки пожежі

Сьогодні, 9 грудня, у Дніпровському районі столиці сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів на вулиці Марка Черемшини. Завдяки оперативній роботі рятувальників, вогонь вдалося загасити на значній площі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Знищена вогнем автівка в одному з гаражів Фото: ДСНС Києва/Facebook

Зазначається, що повідомлення про загоряння надійшло об 11:46. Пожежа виникла в одному з гаражних боксів і швидко поширилася.

Пожежа охопила 100 кв. м гаражного кооперативу фото: ДСНС Києва

Врятована вогнеборцями автівка фото: ДСНС Києва

Гасіння пожежі на території гаражного кооперативу фото: ДСНС Києва

Вогнеборці повністю ліквідували пожежу о 13:05. Загальна площа, охоплена вогнем, склала 100 квадратних метрів.

Жертв чи постраждалих внаслідок інциденту немає.

Наразі причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, ввечері 8 грудня на вулиці Ярославів Вал у Києві сталася пожежа. Загоряння виникло у відселеній будівлі, з розповсюдженням вогню на покрівлю, горіла садиба Йосипа Сидорова, 1900 року забудови. Земельну ділянку з історичною будівлею продають під забудову за 2,3 млн.