16 грудня трамваї №14 і №18 та автобус №112 повертаються на Глибочицьку

Автобусний маршрут № 14-Т «Просп. Відрадний – Контрактова площа», який запровадили на період ремонтних робіт, закрито з 16 грудня

Сьогодні, 16 грудня, громадський транспорт на вулиці Глибочицькій знову курсуватиме за постійними схемами. Це пов’язано із завершенням ремонту трамвайних колій та перевлаштуванням контактної мережі на цій вулиці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

Зокрема, знову курсуватимуть трамваї № 14 «Просп. Відрадний – Контрактова площа» та № 18 «Контрактова площа – вул. Старовокзальна», а також автобус № 112 «Вул. Микитенка – ст. м. «Лук’янівська».

Водночас із 16 грудня закриють тимчасовий автобусний маршрут № 14-Т «Просп. Відрадний – Контрактова площа», який запровадили на період ремонтних робіт.

Відновлення руху трамваїв забезпечить стабільне та безперебійне перевезення пасажирів на одному з ключових транспортних напрямків столиці.

Схема трамвайного маршруту №14 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури

Схема трамвайного маршруту №18 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури

Схема зміненої ділянки шляху слідування автобусних маршрутів №112 інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури

Нагадаємо, до 26 грудня трамваї №№ 11, 12, 16, 19 змінили маршрути через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській. Від початку і до закінчення ремонтних робіт, щоденно з 10:00 до 17:00 (окрім вихідних днів), транспорт курсуватиме за зміненим маршрутом.

До слова, на столичні маршрути вийшли нові низькопідлогові трамваї та автобуси, що надійшли в межах договорів із КП «Київпастранс». Зокрема, два нових трамвайних вагони вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони. Ще 20 нових автобусів від турецької компанії Anadolu Isuzu вийшли на маршрути: №№ 20, 25, 31, 111, 112 та 114.