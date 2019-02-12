Столичні автодорівці зайняли «бойові» позиції в очікуванні снігопаду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецтехніка на вихідних позиціях Фото: Київавтодор

У Києві на зміну дощу прийде мокрий сніг

Сьогодні, 12 лютого, з 5-ї години ранку спецтехніка «Київавтодору» знаходиться на вихідних позиціях в усіх районах Києва. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації.

За прогнозом синоптиків, зранку на зміну дощу прийде мокрий сніг.

«Фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі та готові у разі необхідності негайно розпочати роботи з обробки вулично-дорожньої мережі посипальними матеріалами», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» звертається до водіїв з проханням бути уважними та обережними на дорогах, особливо під час погіршення погодних умов.

Як повідомлялося, сьогодні удень у Києві очікуються значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу, а також налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву, за прогнозом синоптиків, становитиме 7-10 см.

У зв’язку із цим столична влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на приватних авто, аби не заважати роботі спецтехніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці. На час опадів рекомендується віддати перевагу громадському транспорту для пересування містом.

Окрім того, водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та у непередбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть.