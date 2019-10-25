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    Новини

    На вулиці Києва оперативники затримали жінку з наркотиками

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    У жінки виявили<span class="textexposedshow"><span lang="UK">&nbsp;ємності з рідкою речовиною та згортки з білою речовиною</span></span> - На вулиці Києва оперативники затримали жінку з наркотиками
    У жінки виявили ємності з рідкою речовиною та згортки з білою речовиною
    Фото: Нацполіція

    Затримана - раніше судима за злочини, пов’язані з наркотиками

    Під час реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Деснянського управління поліції на вулиці Беретті зупинили жінку. У ході поверхневого огляду правоохоронці виявили у жінки ємності з рідкою речовиною коричневого кольору та згортки з білою речовиною, схожою на наркотичну.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці вилучили заборонені речовини та відправили на проведення експертного дослідження.

    «Під час проведення невідкладного обшуку у помешканні фігурантки ми виявили близько п’ятиста таблеток невстановленого походження та приблизно двісті грамів канабісу. 26-річну уродженку Черкаської області затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона - раніше судима за злочини, пов’язані з наркотиками», - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

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    На вулиці Києва оперативники затримали жінку з наркотиками
    На вулиці Києва оперативники затримали жінку з наркотиками
    На вулиці Києва оперативники затримали жінку з наркотиками
    На вулиці Києва оперативники затримали жінку з наркотиками
    На вулиці Києва оперативники затримали жінку з наркотиками
    На вулиці Києва оперативники затримали жінку з наркотиками

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики жінка
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