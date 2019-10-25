На вулиці Києва оперативники затримали жінку з наркотиками



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У жінки виявили ємності з рідкою речовиною та згортки з білою речовиною Фото: Нацполіція

Затримана - раніше судима за злочини, пов’язані з наркотиками

Під час реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Деснянського управління поліції на вулиці Беретті зупинили жінку. У ході поверхневого огляду правоохоронці виявили у жінки ємності з рідкою речовиною коричневого кольору та згортки з білою речовиною, схожою на наркотичну.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці вилучили заборонені речовини та відправили на проведення експертного дослідження.

«Під час проведення невідкладного обшуку у помешканні фігурантки ми виявили близько п’ятиста таблеток невстановленого походження та приблизно двісті грамів канабісу. 26-річну уродженку Черкаської області затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона - раніше судима за злочини, пов’язані з наркотиками», - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі.