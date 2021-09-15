На вулиці Народного ополчення у Києві перекриють рух: де об'їхати

Покриття мінятимуть на ділянці від вул. Смілянської до площі Севастопольської у напрямку центру

У Києві на два дні перекриють рух на вулиці Народного ополчення. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

«На вул. Народного Ополчення закінчується середній ремонт. Упродовж двох ночей ділянку асфальтуватимуть. Роботи виконають саме у нічний час, щоб менше впливати на трафік», – йдеться у повідомленні.

Покриття мінятимуть на ділянці від вул.Смілянської до пл. Севастопольської у напрямку центру.

Під час ремонту з 22:00 20 вересня до 07:00 21 вересня та з 22:00 21 вересня до 07:00 22 вересня рух на частині вулиці буде перекрито.

Схема об'їзду: вул. Народного Ополчення – вул. Смілянська – вул. Молодогвардійська – вул. Донецька – пл. Севастопольська.

Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.