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    На вулиці Народного ополчення у Києві перекриють рух: де об'їхати

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    Ділянку асфальтуватимуть упродовж двох ночей - На вулиці Народного ополчення у Києві перекриють рух: де об'їхати
    Ділянку асфальтуватимуть упродовж двох ночей
    Фото: vechirniy.kyiv

    Покриття мінятимуть на ділянці від вул. Смілянської до площі Севастопольської у напрямку центру

    У Києві на два дні перекриють рух на вулиці Народного ополчення. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

    «На вул. Народного Ополчення закінчується середній ремонт. Упродовж двох ночей ділянку асфальтуватимуть. Роботи виконають саме у нічний час, щоб менше впливати на трафік», – йдеться у повідомленні.

    Покриття мінятимуть на ділянці від вул.Смілянської до пл. Севастопольської у напрямку центру.

    Під час ремонту з 22:00 20 вересня до 07:00 21 вересня та з 22:00 21 вересня до 07:00 22 вересня рух на частині вулиці буде перекрито.

    Схема об'їзду: вул. Народного Ополчення – вул. Смілянська – вул. Молодогвардійська – вул. Донецька – пл. Севастопольська.

    Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    На вулиці Народного ополчення у Києві перекриють рух: де об'їхати