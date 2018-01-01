На вулицях Києва запрацюють продовольчі ярмарки (адреси)

Цими вихідними триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

У столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва. Зокрема, ярмарки відбудуться: 10 лютого (субота) у: Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська; Дарницькому районі – вул. Ревуцького; Деснянському