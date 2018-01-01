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    На вулицях Києва запрацюють продовольчі ярмарки (адреси)

    Цими вихідними триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
    У столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва. Зокрема, ярмарки відбудуться: 10 лютого (субота) у: Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська; Дарницькому районі – вул. Ревуцького; Деснянському
    • Сьогодні, 08:01
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    Цими вихідними триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

    У столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Зокрема, ярмарки відбудуться:

    10 лютого (субота) у:

    11 лютого (неділя) ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
    • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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