На вулицях Києва запрацюють продовольчі ярмарки (адреси)
- Сьогодні, 08:01
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Цими вихідними триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
У столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Зокрема, ярмарки відбудуться:
10 лютого (субота) у:
- Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. М. Цвєтаєвої (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської);
- Дніпровському районі – вул. Малишка, 9-19 ;
- Оболонському районі – вул. Калнишевського, 1-5;
- Печерському районі – вул. Німанська 3-7;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
- Солом’янському районі – просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
- Шевченківському районі – вул. В. Василевської,1-17.
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11 лютого (неділя) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
- Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
- Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.