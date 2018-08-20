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    На вулицях Києва з’явилися танки і військова техніка (фото)

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    Військова техніка рухається до місця репетиції параду - На вулицях Києва з’явилися танки і військова техніка (фото)
    Фото: Главком
    Військова техніка рухається до місця репетиції параду

    Через репетицію параду перекрито частину вулиць у центрі Києва

    Центральну вулицю Києва – Хрещатик – перекрито для проведення третьої планової репетиції військового параду.

    Через тренування параду також буде перекрито частину вулиць у центрі Києва, і обмежено рух транспорту на вулицях під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань, під час тренувань і після них.

    На вулицях Києва уже з’явилися танки та військова техніка, повідомляє кореспондент «Главкома».

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    На вулицях Києва з’явилися танки і військова техніка (фото)
    На вулицях Києва з’явилися танки і військова техніка (фото)
    На вулицях Києва з’явилися танки і військова техніка (фото)
    Фото: Главком

    Як повідомлялося, сьогодні із 18:45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабській площі – вул. Хрещатик – Майдані Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі.

    Дивіться також, як змінить рух громадський транспорт на час репетиції параду

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