На вулицях Києва з’явилися танки і військова техніка (фото)



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Фото: Главком Військова техніка рухається до місця репетиції параду

Через репетицію параду перекрито частину вулиць у центрі Києва

Центральну вулицю Києва – Хрещатик – перекрито для проведення третьої планової репетиції військового параду.

Через тренування параду також буде перекрито частину вулиць у центрі Києва, і обмежено рух транспорту на вулицях під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань, під час тренувань і після них.

На вулицях Києва уже з’явилися танки та військова техніка, повідомляє кореспондент «Главкома».

Як повідомлялося, сьогодні із 18:45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабській площі – вул. Хрещатик – Майдані Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі.

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