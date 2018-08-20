До уваги водіїв! У Києві буде обмежено рух через репетицію параду (список вулиць)



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Обмеження руху транспорту та паркування діятиме 20 і 22 серпня

Сьогодні, 20 серпня, у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності буде обмежено або заборонено рух транспорту низкою вулиць Києва. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, 20 серпня із 18:45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять:

на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабській площі – вул. Хрещатик – Майдані Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі.

20 серпня із 17:45 до закінчення тренувань тимчасового обмежать проїзд транспорту:

під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 1, гусенична техніка): парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;

під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Петра Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (на зустрічній смузі) – площа Перемоги (на зустрічній смузі) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;

після тренування за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222;

під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 2, колісна техніка): аеродром «Святошин» – вул. Академіка Туполєва – вул. Стеценка – вул. Д. Щербаківського – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;

під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту) – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;

після тренування за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд –вул. В. Чорновола – проспект Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром «Святошин».

Крім того, сьогодні буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів, у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Також зазначене обмеження руху транспорту та паркування діятиме 22 серпня.

Дивіться також, як змінить рух громадський транспорт на час репетиції параду.

Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

Зазначимо, військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58. З’явилося відео моменту ДТП.

У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.