Харків: місто зазнало 15 ударів БпЛА, є постраждалі

У місті зафіксовано перебої з електропостачанням

Пізно ввечері 5 жовтя окупанти атакували Харків. Внаслідок масованої атаки російських дронів-камікадзе по Харкову щонайменше троє людей зазнали гострої стресової реакції. Постраждалим надається медична допомога. Про це повідомляє місцева влада, пише «Главком».

За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район – там зафіксовано пошкодження приватних будинків. У Шевченківському районі зафіксовано ще один удар дрона, наслідки уточнюються.

Як пишуть місцеві пабліки, у місті зафіксовано перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну нічну російську атаку, яка охопила значну частину країни. Агресор застосував комбінований удар із застосуванням понад 50 ракет та близько 500 ударних дронів, включаючи крилаті ракети, «Шахеди» та «Кинджали». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Під ударом опинилися: Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

«Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор», - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни знову цілеспрямовано били по інфраструктурі, яка забезпечує нормальне життя для людей.