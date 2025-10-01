Головна Київ Новини
«Позивний: Художник». У Києві відкривається виставка митців, які в перші дні війни стали на захист міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Виставка «Позивний: Художник», приурочена до Дня захисників і захисниць України, працюватиме до 12 жовтня
фото: Музей Києва/Facebook

На виставці представлені роботи сімох митців-членів Національної спілки художників України

Сьогодні, у День Захисників і Захисниць України, Музей історії міста Києва та Національна спілка художників України презентують виставковий проєкт «Позивний: Художник». Автори робіт, представлених на виставці, – художники-кияни, які в перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішли захищати місто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що кожен твір – це частина життя, зафіксована на дошках від ящиків для снарядів та обвуглених шматках дерева.

«Мистецтво, народжене в горнилі битви за столицю, стає частиною її історії – показуючи, як ми боронимо не лише землю, а й душу та гідність», – зазначає генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха.

На виставці представлені роботи сімох митців-членів Національної спілки художників України, серед яких – Сергій Герасименко, Василь Теличко-Еверт, Артем Шевченко, Володимир Гурін, Володимир Вакуленко, Микола Мединський і Василь Семко.

фото: пресслужба КМДа

«Ця виставка – свідчення того, що навіть у горнилі війни можна творити, любити і бачити сенс. Це нагадування, що мистецтво може бути таким же потужним, як і зброя, а іноді навіть сильнішим, бо воно бореться за душі, за пам’ять і за нашу перемогу», – підкреслює заступниця голови Національної спілки художників України, співорганізаторка проєкту Ганна Ярова.

Ознайомитися з виставкою можна до 12 жовтня згідно з графіком роботи музею:

  • середа-неділя – з 12:00 до 19:00,
  • понеділок, вівторок – вихідні. 

Місце проведення: вул. Богдана Хмельницького, 7, Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

Нагадаємо, 1 жовтня українці вже третій рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.

До слова, на честь Дня захисників та захисниць України активісти руху громадянського спротиву «Жовта Стрічка» провели патріотичну акцію в окупованому Донецьку. Вони розгорнули великий прапор України біля стадіону «Донбас Арена», який є символом міста. 

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
