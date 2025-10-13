Бійка на Оболоні: поліція розслідує напад у столичному метро

В київському метро група молодиків гуртом накинулись на 24-річного місцевого мешканця

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом грубого порушення громадського порядку після масової бійки, що сталася вчора ввечері на платформі станції метро «Оболонь» у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Як зазначають правоохоронці, подія відбулася в неділю близько 21:30. Група молодиків гуртом напала на 24-річного місцевого мешканця, поваливши його на підлогу та почавши бити руками й ногами. Правоохоронці оперативно припинили сутичку та доставили усіх учасників до кімнати поліції.

Правоохоронці встановили, що нападниками виявились семеро осіб, зокрема п’ятеро підлітків віком від 13 до 17 років, а також двоє повнолітніх товаришів, віком 19 та 21 року.

Нападники пояснили свої дії тим, що чоловік нібито образив їхню подругу, яка перебувала поруч із ними. Неповнолітніх було опитано та передано батькам.

Слідчі управління поліції в метрополітені внесли відомості щодо події за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги суспільству, вчинене групою осіб).

Усі обставини події встановлюються в межах розпочатого кримінального провадження.

