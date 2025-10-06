Промислові підприємства у Росії зазнали ударів, атака на Харків: головне за ніч
«Главком» зібрав головні події ночі проти 6 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин
Цієї ночі у різних регіонах Росії та в окупованому Криму лунали вибухи, зафіксовано влучання та виникли пожежі, дрони атакували Харків, Трамп заявив про переговори щодо перемир'я у Газі.
Атака на Харків
Пізно ввечері 5 жовтня окупанти атакували Харків. Внаслідок масованої атаки російських дронів-камікадзе по Харкову щонайменше троє людей зазнали гострої стресової реакції. Постраждалим надається медична допомога.
За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район – там зафіксовано пошкодження приватних будинків. У Шевченківському районі зафіксовано ще один удар дрона, наслідки уточнюються.
Як пишуть місцеві пабліки, у місті зафіксовано перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.
Вибухова ніч у Росії та Криму
Білгород
Увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання.
За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла, спостерігаються також перебої з водопостачанням.
Перед цим у місті оголошували ракетну небезпеку.
Тимчасово окупований Крим
У ніч на 6 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, у Феодосії зафіксовано влучання.
Місцеві поскаржились, що десятки вибухів пролунали у місті. Повідомляється, що під атакою опинилася місцева нафтобаза, там вирує пожежа.
У чатах вже обговорюють нестачу палива після ударів.
Брянщина
У Брянській області повідомляють про ракетний удар по ТЕЦ у Клинцях, зникає світло в кількох містах.
У російських телеграм-каналах повідомляють про ракетний удар по теплоелектроцентралі (ТЕЦ) у місті Клинці Брянської області. За попередніми даними, внаслідок атаки частково порушено роботу енергетичної інфраструктури.
Місцеві мешканці повідомляють про відключення електроенергії не лише у Клинцях, а й у кількох інших населених пунктах регіону.
За словами очевидців, на місці влучання вирує пожежа.
Дзержинськ
У російському місті Дзержинськ, що в Нижньогородській області, сталася пожежа після ворожих ударів із повітря. За повідомленнями місцевих джерел, постраждав завод «Свердлова».
Трамп заявив про «дуже позитивні» переговори з ХАМАС
Президент США Дональд Трамп повідомив про «дуже позитивні» переговори, що відбулися цими вихідними за участі руху ХАМАС та представників країн з усього світу, включно з арабськими та мусульманськими державами.
За словами Трампа, мета переговорів – звільнення заручників, припинення війни в Газі та досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході.
«Переговори були дуже успішними і просуваються швидко», – написав Трамп. Американський президент уточнив, що технічні групи знову зустрінуться в понеділок у Єгипті, щоб узгодити фінальні деталі домовленостей. За словами Трампа, «першу фазу процесу» можуть завершити вже цього тижня, і він закликав усіх учасників діяти оперативно.
