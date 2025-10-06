Головна Країна Події в Україні
Промислові підприємства у Росії зазнали ударів, атака на Харків: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Промислові підприємства у Росії зазнали ударів, атака на Харків: головне за ніч
Цієї ночі у Феодосії було атаковано нафтобазу
фото: місцеві пабліки

«Главком» зібрав головні події ночі проти 6 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Цієї ночі у різних регіонах Росії та в окупованому Криму лунали вибухи, зафіксовано влучання та виникли пожежі, дрони атакували Харків, Трамп заявив про переговори щодо перемир'я у Газі.

Атака на Харків

Пізно ввечері 5 жовтня окупанти атакували Харків. Внаслідок масованої атаки російських дронів-камікадзе по Харкову щонайменше троє людей зазнали гострої стресової реакції. Постраждалим надається медична допомога.

За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район – там зафіксовано пошкодження приватних будинків. У Шевченківському районі зафіксовано ще один удар дрона, наслідки уточнюються.

Як пишуть місцеві пабліки, у місті зафіксовано перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Вибухова ніч у Росії та Криму

Білгород

Увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання.

За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла, спостерігаються також перебої з водопостачанням.

Перед цим у місті оголошували ракетну небезпеку.

Тимчасово окупований Крим

У ніч на 6 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, у Феодосії зафіксовано влучання.

Місцеві поскаржились, що десятки вибухів пролунали у місті. Повідомляється, що під атакою опинилася місцева нафтобаза, там вирує пожежа.

У чатах вже обговорюють нестачу палива після ударів. 

Брянщина

У Брянській області повідомляють про ракетний удар по ТЕЦ у Клинцях, зникає світло в кількох містах.

У російських телеграм-каналах повідомляють про ракетний удар по теплоелектроцентралі (ТЕЦ) у місті Клинці Брянської області. За попередніми даними, внаслідок атаки частково порушено роботу енергетичної інфраструктури.

Місцеві мешканці повідомляють про відключення електроенергії не лише у Клинцях, а й у кількох інших населених пунктах регіону. 

За словами очевидців, на місці влучання вирує пожежа.

Дзержинськ

У російському місті Дзержинськ, що в Нижньогородській області, сталася пожежа після ворожих ударів із повітря. За повідомленнями місцевих джерел, постраждав завод «Свердлова».

Трамп заявив про «дуже позитивні» переговори з ХАМАС 

Президент США Дональд Трамп повідомив про «дуже позитивні» переговори, що відбулися цими вихідними за участі руху ХАМАС та представників країн з усього світу, включно з арабськими та мусульманськими державами. 

За словами Трампа, мета переговорів – звільнення заручників, припинення війни в Газі та досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході.

«Переговори були дуже успішними і просуваються швидко», – написав Трамп. Американський президент уточнив, що технічні групи знову зустрінуться в понеділок у Єгипті, щоб узгодити фінальні деталі домовленостей. За словами Трампа, «першу фазу процесу» можуть завершити вже цього тижня, і він закликав усіх учасників діяти оперативно.

