Головна Київ Новини
search button user button menu button

Глава КМВА «подав у розшук» мера Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Глава КМВА «подав у розшук» мера Києва
Конфлікт між очільниками КМДА та КМВА не вщухає з початку року
колаж: glavcom.ua

За словами Ткаченка, Кличко не прийшов на засідання Ради оборони Києва

Засідання столичної Ради оборони скасовано. Мер Києва Віталій Кличко, який за сумісництвом є співкерівником ради, не зміг прийти на засідання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

«Не можу знайти Віталія Кличка, щоб провести Раду оборони. Планували сьогодні, але переносимо на понеділок. Мер не знайшов часу», – написав Ткаченко.

Глава КМВА «подав у розшук» мера Києва фото 1

Нагадаємо, наприкінці січня цього року міський голова Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського стосовно діяльності очільника КМВА Тимура Ткаченка. За його словами, у Києві нібито відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування. Кличко заявив, що Ткаченко, який без військової освіти й досвіду замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

Тоді очільник КМВА Тимур Ткаченко назвав заяву міського голови Віталія Кличка «дивною». Він зазначив, що спілкувався зі столичним головою щодо пріоритетів у роботі військової адміністрації, проте, у відповідь побачив «не допомогу, а пусті звинувачення».

Конфлікт між Київською міською державною адміністрацією (КМДА) та Київською міською військовою адміністрацією (КМВА) дедалі сильніше загострюється. Нещодавно між її очільниками стався конфлікт щодо затримки у наданні столичним підприємствам статусу критично важливих.

Раніше очільник Київської військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко заявив, що збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних укриттів. Він каже, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми».

До слова, Тимур Ткаченко заявив, що представить докази того, що підлеглі Віталія Кличка «нахабно брешуть» заради політичного піару. Він порекомендував керівництву КМДА «не шукати відмовки, і замість розповсюдження неправдивих та маніпулятивних заяв, зайнятися справжньою роботою та виконанням своїх обіцянок».

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ КМДА Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналіз фінансових показників провідних приватних навчальних закладів Києва демонструє значні обсяги доходів сегмента освітнього ринку
Кому належать та скільки заробляють приватні школи Києва: дослідження
3 вересня, 08:21
У провадженнях фігурують 14 підозрюваних
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
4 вересня, 15:54
Працівники дорожної служби проводитимуть ремонт тротуару зі сторони Хрещатого Яру
Рух пішоходів Європейською площею у столиці обмежено до кінця вересня (схема)
8 вересня, 14:14
Пожежа у Києві
У Києві спалахнула масштабна пожежа в багатоповерхівці (відео)
17 вересня, 03:22
Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися «юристами» та пропонували послуги з chargeback
Поліція заявила про затримання членів міжнародного шахрайського call-центру
19 вересня, 15:10
Ремонтні роботи проводитимуться щодня з 8:00 до 20:00
Рух вулицею Панаса Мирного частково обмежено до кінця жовтня (схема)
25 вересня, 17:59
Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпн
До Києва прийшла метеорологічна осінь
26 вересня, 16:23
Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи на ділянці вулиці Юрія Іллєнка
Рух вулицею Юрія Іллєнка обмежено до 19 жовтня (схема)
30 вересня, 08:21
Маршрути розроблено спільно з асоціацією масового спорту, врахувавши популярність локацій серед бігунів
У столиці оцифровано 18 спортивних маршрутів: на 10 вже є навігація
Вчора, 18:10

Новини

Ткаченко попередив Кличка: якщо знову пропустить Раду оборони – керівник буде один
Ткаченко попередив Кличка: якщо знову пропустить Раду оборони – керівник буде один
Глава КМВА «подав у розшук» мера Києва
Глава КМВА «подав у розшук» мера Києва
Нападнику на велосипедиста у Києві висунуто додаткові обвинувачення і затримано
Нападнику на велосипедиста у Києві висунуто додаткові обвинувачення і затримано
Екснардеп проїхав в метро та звернувся до Кличка
Екснардеп проїхав в метро та звернувся до Кличка
У Києві чоловік побив жінку, яка не дала йому пройти без черги на касі
У Києві чоловік побив жінку, яка не дала йому пройти без черги на касі
Скільки «Слуга народу» платить за оренду величезного офісу в центрі Києва. Названо суму
Скільки «Слуга народу» платить за оренду величезного офісу в центрі Києва. Названо суму

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua