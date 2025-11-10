Головна Київ Новини
На вулиці Сирецькій рейсовий автобус в'їхав у вантажівку (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На вулиці Сирецькій рейсовий автобус в’їхав у вантажівку (відео)
Наслідки зіткнення автобуса з вантажівкою
Інформація про потерпілих наразі уточнюється

На вулиці Сирецькій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса МАЗ та вантажівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, автобус в’їхав у задню частину вантажного автомобіля.

Інформація про потерпілих наразі уточнюється.

На оприлюднених кадрах із місця події видно, що лобове скло автобуса зазнало значних пошкоджень. Усередині салону пасажирів немає, навколо місця аварії також не видно людей, тож попередньо можна припустити, що на момент зіткнення автобус був порожній.

Причини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 5 листопада, у Святошинському районі столиці маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою. Внаслідок ДТП дев’ять осіб віком від 19 до 60 років отримали травми. Постраждалі отримали тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкових травм, травм грудної клітини та забоїв й наразі перебувають в медичних закладах. За даними правоохоронців, 60-річний керманич транспортного засобу був тверезий.

