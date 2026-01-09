Росія вдарила по Київщині: влада розкрила деталі атаки

У Броварському районі рятувальники деблокували з підвального приміщення чотирьох людей, які ховалися від атаки РФ

У ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київську область. За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, удари зафіксовано у чотирьох районах регіону, а основною ціллю ворога стали житлові будинки та цивільна інфраструктура, передає «Главком».

Найважча ситуація склалася у Броварському районі, де внаслідок влучання загорівся приватний будинок. Рятувальникам вдалося деблокувати з підвального приміщення чотирьох людей: трьох дорослих та 5-річну дитину. Усі врятовані отримали отруєння чадним газом і наразі госпіталізовані.

Окрім цього, у районі зафіксовано пожежі ще у двох приватних оселях, гаражах та на одному промислово-складському об'єкті. Всі займання вже ліквідовано.

У Вишгородському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку. В Обухівському районі під удар потрапили складські приміщення та житловий сектор. У Бориспільському районі пошкоджено дві приватні садиби.

Крім госпіталізованої родини, допомогу на місці надали чоловікові з різаною раною передпліччя. Жителів області закликають залишатися в укриттях до повного відбою тривоги.

Як відомо, у Дарницькому районі Києва під час ліквідації наслідків ворожої атаки стався повторний приліт безпілотника в той самий житловий будинок.

Під удар потрапили медичні працівники, які прибули на місце для надання допомоги постраждалим від першого влучання.

За останніми даними, у столиці внаслідок атаки четверо загиблих. Відомо про десятьох постраждалих. П'ятьох із них медики госпіталізували.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.