Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія вдарила по Київщині: влада розкрила деталі атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Київщині: влада розкрила деталі атаки
фото з відкритих джерел

У Броварському районі рятувальники деблокували з підвального приміщення чотирьох людей, які ховалися від атаки РФ

У ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київську область. За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, удари зафіксовано у чотирьох районах регіону, а основною ціллю ворога стали житлові будинки та цивільна інфраструктура, передає «Главком».

Найважча ситуація склалася у Броварському районі, де внаслідок влучання загорівся приватний будинок. Рятувальникам вдалося деблокувати з підвального приміщення чотирьох людей: трьох дорослих та 5-річну дитину. Усі врятовані отримали отруєння чадним газом і наразі госпіталізовані.

Окрім цього, у районі зафіксовано пожежі ще у двох приватних оселях, гаражах та на одному промислово-складському об'єкті. Всі займання вже ліквідовано.

У Вишгородському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку. В Обухівському районі під удар потрапили складські приміщення та житловий сектор. У Бориспільському районі пошкоджено дві приватні садиби.

Крім госпіталізованої родини, допомогу на місці надали чоловікові з різаною раною передпліччя. Жителів області закликають залишатися в укриттях до повного відбою тривоги.

Як відомо, у Дарницькому районі Києва під час ліквідації наслідків ворожої атаки стався повторний приліт безпілотника в той самий житловий будинок. 

Під удар потрапили медичні працівники, які прибули на місце для надання допомоги постраждалим від першого влучання.

За останніми даними, у столиці внаслідок атаки четверо загиблих. Відомо про десятьох постраждалих. П'ятьох із них медики госпіталізували.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

Теги: ДСНС отруєння Київщина рятувальники Микола Калашник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця
Накрав пального й облаштував міні-АЗС. Експосадовець ДСНС отримав підозру
19 грудня, 2025, 12:20
На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки (відео)
На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки (відео)
27 грудня, 2025, 08:54
У горах фіксується ускладнення погодних умов
У Карпатах зафіксовано ускладнення погодних умов. Рятувальники попереджають про небезпеку
31 грудня, 2025, 13:22
Троє людей застрягли на човні серед криги приблизно за 200 метрів від берега
Полтавщина: в новорічну ніч група людей застрягла на човні посеред Дніпра
2 сiчня, 05:40
У Харкові знову зросла кількість жертв через російську атаку
У Харкові знову зросла кількість жертв через російську атаку
4 сiчня, 05:01
Славутич повністю залишився без світла
Славутич повністю залишився без світла
Сьогодні, 02:59
Жителів закликають зберігати спокій і не лякатися вибухів
У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів
23 грудня, 2025, 15:34
У місті Васильків внаслідок необережного поводження з газом стався потужний вибух
Намагався розпалити плиту газом: у Василькові пенсіонер опинився під уламками власного будинку
30 грудня, 2025, 12:40
2 січня російська армія здійснила удар по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова
Рятувальна операція в Харкові: кількість жертв атаки зросла до п’яти
4 сiчня, 13:48

Новини

Росія атакує Київ безпілотниками та ракетами, є загиблі
Росія атакує Київ безпілотниками та ракетами, є загиблі
Росія вдарила по Київщині: влада розкрила деталі атаки
Росія вдарила по Київщині: влада розкрила деталі атаки
У Києві повторний російський удар по житловому будинку забрав життя медика
У Києві повторний російський удар по житловому будинку забрав життя медика
Славутич повністю залишився без світла
Славутич повністю залишився без світла
У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін
У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua