У Києві повторний російський удар по житловому будинку забрав життя медика

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві повторний російський удар по житловому будинку забрав життя медика
Один із постраждалих будинків у Києві
фото: соціальні мережі

Медики приїхали надавати допомогу постраждалим у Дарницькому районі столиці 

У Дарницькому районі Києва під час ліквідації наслідків ворожої атаки стався повторний приліт безпілотника в той самий житловий будинок. Про це пише «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Під удар потрапили медичні працівники, які прибули на місце для надання допомоги постраждалим від першого влучання.

Внаслідок повторного удару загинув один медик. Також повідомляється про поранення серед інших медпрацівників. Наразі на місці трагедії продовжують працювати екстрені служби, інформація про кількість постраждалих мешканців та рятувальників уточнюється.

За останніми даними, у столиці внаслідок атаки троє загиблих, але ймовірно, це невраховуючи медтка, життя якого забрав російський удар. Відомо про шістьох постраждалих. Трьох із них медики госпіталізували.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

До слова, президент України Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.

Теги: обстріл медик Київ

