У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко

Пройдіть в укриття!

У Києві о 23:26 оголошено повітряну тривогу. Існує загроза БпЛА. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів у Києві попереджає про загрозу масованого повітряного удару по Україні. Він може статися найближчими днями. 

«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

