У Києві пролунали вибухи

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 9 січня російська окупаційна армія атакує Київ безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка.

У столиці пролунали вибухи, у небі літають безпілотниками. Кличко повідомив про роботу ППО.

«У Києві працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав жителів міста перебувати у безпечних місцях.

«Росіяни атакують Київ. Будь ласка, будьте у безпечних місцях!», – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, увечері та вночі російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

До слова, президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.