У Києві пролунали вибухи
Залишайтеся в укриттях!
У ніч на 9 січня російська окупаційна армія атакує Київ безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка.
У столиці пролунали вибухи, у небі літають безпілотниками. Кличко повідомив про роботу ППО.
«У Києві працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав жителів міста перебувати у безпечних місцях.
«Росіяни атакують Київ. Будь ласка, будьте у безпечних місцях!», – зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, увечері та вночі російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.
Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.
До слова, президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.
Глава держави також наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.
