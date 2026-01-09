Головна Київ Новини
Славутич повністю залишився без світла

Аліна Самойленко

фото з відкритих джерел

Фомічев: «Місто знеструмлено. Причину з'ясовуємо»

Під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту. Про це повідомив міський голова Юрій Фомічев, пише «Главком».

Ситуація в місті За словами мера, наразі енергопостачання в місті відсутнє. Фахівці вже розпочали роботу над з'ясуванням причин знеструмлення та масштабами пошкоджень.

«Місто знеструмлено. Причину з'ясовуємо», – прокоментував ситуацію Фомічев у своєму Telegram-каналі.

Очільник міста підкреслив, що ворог здійснює цілеспрямовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури по всій країні. Ситуація ускладнюється екстремальними погодними умовами, які спостерігаються в регіоні.

Нагадаємо, увечері та вночі російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

Крім того, президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.

До слова, внаслідок ударів 800 тис. родин у Дніпропетровській області без світла. «У Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами», – сказав мер Борис Філатов.

