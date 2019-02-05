На залізничному вокзалі зловили матір, яка змушувала дітей жебракувати



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На вокзалі виявлено трьох малолітніх, які жебракували разом із матір'ю Фото: Нацполіція

На жінку складено протокол

Представники ювенальної превенції Солом'янського та Головного управлінь поліції відпрацювали територію залізничного вокзалу. Під час рейду правоохоронці виявили осіб, які займаються жебрацтвом, та задокументували факт використання для цих цілей дітей. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як повідомив начальник сектору ювенальної превенції Солом'янського управління поліції Віталій Бойко, у ході проведення заходів виявлено трьох малолітніх, які жебракували разом із матір'ю.

«На жінку склали протокол за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть передані в суд для прийняття рішення», - сказав він.

Поліцейські виявили дітей, які перебували на вокзалі без супроводу дорослих. Після встановлення анкетних даних та місцезнаходження поліцейські провели із їхніми батьками профілактичні бесіди.

Окрім того, працівники сектору ювенальної превенції на двох неповнолітніх склали протоколи за ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) та на одного - за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.