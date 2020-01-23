  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На заводі в центрі Києва сталася пожежа

    • Розсилка
    Над ліквідацією пожежі працювали 13 рятувальників - На заводі в центрі Києва сталася пожежа
    Над ліквідацією пожежі працювали 13 рятувальників

    Займання сталося в одноповерховій металевій побутівці

    У ніч на четвер, 23 січня, сталася пожежа на території одного із заводів на вул. Московській, 8 у Печерському районі столиці.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:38.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одноповерховій металевій побутівці з розповсюдженням вогню на ще одну поруч розташовану побутівку. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 00:53 займання було локалізовано, а о 01:08 – ліквідовано.

    На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у Києві та 13 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, у середу пізно ввечері в Києво-Святошинському районі Київської області у будівлі магазину меблів виникла пожежа на площі близько 600 кв. м.

    У ніч на 23 січня на вулиці Героїв Дніпра, 38 в Києві на проїжджій частині згорів пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter.

    пожежа Київ ДСНС завод рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ