На заводі в центрі Києва сталася пожежа



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Над ліквідацією пожежі працювали 13 рятувальників

Займання сталося в одноповерховій металевій побутівці

У ніч на четвер, 23 січня, сталася пожежа на території одного із заводів на вул. Московській, 8 у Печерському районі столиці.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:38.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одноповерховій металевій побутівці з розповсюдженням вогню на ще одну поруч розташовану побутівку. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 00:53 займання було локалізовано, а о 01:08 – ліквідовано.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у Києві та 13 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у середу пізно ввечері в Києво-Святошинському районі Київської області у будівлі магазину меблів виникла пожежа на площі близько 600 кв. м.

У ніч на 23 січня на вулиці Героїв Дніпра, 38 в Києві на проїжджій частині згорів пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter.