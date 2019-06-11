На зеленій лінії київського метро сталася аварія



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Станцію «Печерська» було зачинено для пасажирів через технічну несправність поїзда

Наразі роботу лінії відновлено у звичайному режимі

Сьогодні, 11 червня, на Сирецько-Печерській лінії столичного метро сталася аварія. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

Інцидент стався близько 9-ї години ранку.

Станцію «Печерська» було зачинено для пасажирів через технічну несправність поїзда.

Потяги курсували від «Червоного хутора» до станції «Дружби народів» та від «Кловської» до «Сирця».

Роботу лінії в звичайному режимі буде відновлено приблизно за 10 хвилин.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро «Театральна», «Золоті ворота», «Печерська», «Теремки», «Олімпійська» і супермаркету.

Станції було відчинено на вхід та вихід після перевірки.

Починаючи з 2014 року, комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало 194 дзвінки про мінування.