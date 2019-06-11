  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На зеленій лінії київського метро сталася аварія

    • Розсилка
    Станцію &laquo;Печерська&raquo; було зачинено для пасажирів через технічну несправність поїзда - На зеленій лінії київського метро сталася аварія
    Станцію «Печерська» було зачинено для пасажирів через технічну несправність поїзда

    Наразі роботу лінії відновлено у звичайному режимі

    Сьогодні, 11 червня, на Сирецько-Печерській лінії столичного метро сталася аварія. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Інцидент стався близько 9-ї години ранку.

    Станцію «Печерська» було зачинено для пасажирів через технічну несправність поїзда.

    Потяги курсували від «Червоного хутора» до станції «Дружби народів» та від «Кловської» до «Сирця».

    Роботу лінії в звичайному режимі буде відновлено приблизно за 10 хвилин.

    Як повідомлялося, у понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро «Театральна», «Золоті ворота», «Печерська», «Теремки», «Олімпійська» і супермаркету.

    Станції було відчинено на вхід та вихід після перевірки.

    Починаючи з 2014 року, комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало 194 дзвінки про мінування.

    Читайте також
    Київ метро потяг аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ