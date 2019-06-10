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    За п’ять років станції столичної підземки «мінували» майже 200 разів

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    За п’ять років станції столичної підземки «мінували» майже 200 разів

    У 2018 році було 20 «мінувань» станцій метро

    Починаючи з 2014 року, комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало 194 дзвінки про мінування.

    Про це Укрінформу повідомили у прес-службі метрополітену.

    «У минулому році було 20 «мінувань», а цьогоріч, станом на сьогодні та враховуючи ці два мінування, що сталися, то зараз 5. Загалом з 2014 року - 194 повідомлень про мінування», - зазначили у метрополітені.

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    Як повідомлялося, у понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро «Театральна», «Золоті ворота», «Печерська», «Теремки», «Олімпійська» і супермаркету.

    Станції було відчинено на вхід та вихід після перевірки.

    Нагадаємо, у ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив телефоном на гарячу лінію анонімно.

    У середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями

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