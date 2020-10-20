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    На зимовий період у Києві створять оперативні штаби допомоги безхатченкам

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    Для безхатченків організують гаряче харчування - На зимовий період у Києві створять оперативні штаби допомоги безхатченкам
    Для безхатченків організують гаряче харчування

    У столиці організують соціальне патрулювання

    У зимовий період у Києві організують соціальне патрулювання для забезпечення бездомних осіб гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям. Із цією метою розпорядженням КМДА № 1650 утворено відповідний міський оперативний штаб, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Зокрема, із 1 грудня 2020-го до 1 квітня 2021-го бездомних забезпечуватимуть гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами. Для цього залучатимуть благодійні внески і гуманітарну допомогу фізичних та юридичних осіб.

    Окрім цього, на базі Будинку соціального піклування створять спеціальні виїзні бригади, які регулярно за графіком виїжджатимуть із соціальним патрулюванням. Оперативні штаби допомоги бездомним особам у зимовий період сформують і в кожному районі.

    Департаменту соціальної політики за несприятливих погодних умов доручено винайти можливість збільшити на 30% кількість ліжкомісць у Будинку соціального піклування (вул. Суздальська, 4/6) та Київському міському центрі комплексного обслуговування бездомних осіб (с. Ясногородка Вишгородського району Київської області).

    Таке рішення також сприятиме пожежній безпеці у столиці. Адже значна кількість пожеж виникає взимку на горищах, в підвалах та відселених будівлях з вини саме цієї категорії осіб.

    Київ КМДА безхатченки піклування
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