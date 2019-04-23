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    На зупинці біля «Охматдиту» побили чоловіка і викрали на білому Lanos

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    На зупинці біля «Охматдиту» побили чоловіка і викрали на білому Lanos

    По Києву введено оперативний план «Перехоплення»

    У понеділок, 22 квітня, на вулиці В'ячеслава Чорновола в Шевченківському районі Києва посеред вулиці викрали чоловіка.

    Інцидент трапився близько 22:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, на зупинці громадського транспорту «Охматдит» побили чоловіка і запхали в автомобіль Daewoo Lanos білого кольору з номером АА 9164 ІТ. Після скоєного машина поїхала в бік центру.

    Викрадач був одягнений в куртку білого кольору, короткострижений, на вигляд близько 50 років.

    Правоохоронці розшукують автомобіль і з'ясовують подробиці того, що сталося. По всьому Києву введено оперативний план «Перехоплення».

    Нагадаємо, 11 квітня у Києві троє чоловіків схопили хлопчика, посадили в машину і повезли в сторону центру міста.

    Пізніше було встановлено, що 4-річного хлопчика забрав його батько-іноземець, який працює в Україні за контрактом. На даний час триває процес розлучення між чоловіком та дружиною.  Адвокат чоловіка зв’язався з правоохоронцями та повідомив, що дитина перебуває з батьком, з нею все нормально.

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