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    На зупинках транспорту у Києві планують ставити туалети

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    На зупинках транспорту у Києві планують ставити туалети

    У першу чергу обладнають туалетами кінцеві зупинки громадського транспорту та великі пересадки

    Зупинки громадського транспорту в Києві планують обладнати громадськими санвузлами й електронними інформаційними табло. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Сергій Майзель на своїй сторінці у Facebook.

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    Він зазначив, що в облаштуванні місцевого простору та дорожньо-транспортної інфраструктури пріоритет надається пішоходам і пасажирам. «Пересування містом та користування громадським транспортом має бути максимально комфортним для кожного громадянина», - наголосив Майзель.

    Він вважає, що цьому позитивно сприяють нові зміни до державних будівельних норм. «На даний час готуються проекти нових норм, відповідно до яких зупинки транспорту планують обладнати громадськими санвузлами й електронними інформаційними табло», - повідомив чиновник

    На його думку, в першу чергу необхідно обладнати туалетами кінцеві зупинки громадського транспорту та великі пересадки. Інформаційні табло мають містити карти мікрорайонів та схему руху транспорту.

    «Крім того, в столиці інтенсивно продовжують обов’язкове встановлення спеціальних захисних огороджень (стовпчиків) на зупинках громадського транспорту. Подібна практика впроваджена у багатьох європейських містах, з яких ми беремо позитивний приклад в модернізації громадської інфраструктури нашого міста», - додав Майзель.

    Як повідомлялося, у київському метрополітені з'являться табло зі зворотним відліком часу до прибуття потягів.

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