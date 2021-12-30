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    Національний художній музей витратить ще 20 млн грн на ремонт будівлі

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    Будівля Національного художнього музею є пам&rsquo;яткою архітектури та містобудування національного значення &laquo;Будинок музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 рр.&raquo; - Національний художній музей витратить ще 20 млн грн на ремонт будівлі
    Будівля Національного художнього музею є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення «Будинок музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 рр.»
    фото з відкритих джерел

    Під час реставрації історичної будівлі в центрі Києва виникла необхідність виконання додаткових робіт

    Національний художній музей України 14 грудня замовив ТОВ «Будівельно-реставраційна фірма «Відродження» додаткові протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи у своїй будівлі за 19,78 млн грн. Про це повідомляється в системі Prozorro.

    Йдеться про будівлю музею по вул. Грушевського, 6 у Печерському районі Києва. Це пам’ятка архітектури та містобудування національного значення «Будинок музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 рр.».

    У серпні 2019 року Національний художній музей замовив «БРФ «Відродження» протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи у своїй будівлі на 69,39 млн грн.

    Фірма «Відродження» до кінця 2021 р. повинна була капітально відремонтувати і реставрувати будівлю музею. Був передбачений ремонт ґанку, сходів, фасадів, скульптур, постаментів і підпірних стін, заміну віконних блоків, монтаж підйомної платформи та благоустрій. Роботи на 42% суми повинен був виконати субпідрядник ТОВ «Енерго Інжиніринг».

    Нову угоду було укладено за переговорною процедурою, оскільки виникла необхідність виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проєкті, без виконання яких неможливо виконувати основні роботи за основним договором. Йдеться про:

    • скульптурні композиції на фасадах;
    • зміна технології ремонтно-реставраційної роботи фасадів;
    • посилення елементів портику;
    • вхідна група на головному фасаді;
    • посилення перекриття під центральною вхідною групою;
    • влаштування гідроізоляції стін та сходів;
    • ганок і сходи центрального входу;
    • влаштування ліфтової шахти;
    • ремонтно-реставраційні роботи скульптур левів та їх постаментів;
    • влаштування підпірних стінок входу з вул. Грушевського.

    Засновником і директором столичної «БРФ «Відродження» є киянин Ярослав Граужис, який був позаштатним помічником екснардепа від Партії регіонів Юлії Ковальової. Також Граужис входив у правління ПрАТ «Київська міжобласна спеціальна науково-реставраційна проектно-виробнича майстерня», яким володіє ТОВ «Ремонтно-реставраційне підприємство «Україна-Реставрацiя» Олени Колесник.

    ТОВ «РРП «Україна-Реставрацiя» було єдиним конкурентом «Відродження» на тендері щодо протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт художнього музею у 2019 р.

    Джерело: Наші гроші

    Теги: Київ ремонт музей тендер ProZorro реставрація
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    Національний художній музей витратить ще 20 млн грн на ремонт будівлі