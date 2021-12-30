Національний художній музей витратить ще 20 млн грн на ремонт будівлі
Під час реставрації історичної будівлі в центрі Києва виникла необхідність виконання додаткових робіт
Національний художній музей України 14 грудня замовив ТОВ «Будівельно-реставраційна фірма «Відродження» додаткові протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи у своїй будівлі за 19,78 млн грн. Про це повідомляється в системі Prozorro.
Йдеться про будівлю музею по вул. Грушевського, 6 у Печерському районі Києва. Це пам’ятка архітектури та містобудування національного значення «Будинок музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 рр.».
У серпні 2019 року Національний художній музей замовив «БРФ «Відродження» протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи у своїй будівлі на 69,39 млн грн.
Фірма «Відродження» до кінця 2021 р. повинна була капітально відремонтувати і реставрувати будівлю музею. Був передбачений ремонт ґанку, сходів, фасадів, скульптур, постаментів і підпірних стін, заміну віконних блоків, монтаж підйомної платформи та благоустрій. Роботи на 42% суми повинен був виконати субпідрядник ТОВ «Енерго Інжиніринг».
Нову угоду було укладено за переговорною процедурою, оскільки виникла необхідність виконання додаткових робіт, не зазначених у початковому проєкті, без виконання яких неможливо виконувати основні роботи за основним договором. Йдеться про:
- скульптурні композиції на фасадах;
- зміна технології ремонтно-реставраційної роботи фасадів;
- посилення елементів портику;
- вхідна група на головному фасаді;
- посилення перекриття під центральною вхідною групою;
- влаштування гідроізоляції стін та сходів;
- ганок і сходи центрального входу;
- влаштування ліфтової шахти;
- ремонтно-реставраційні роботи скульптур левів та їх постаментів;
- влаштування підпірних стінок входу з вул. Грушевського.
Засновником і директором столичної «БРФ «Відродження» є киянин Ярослав Граужис, який був позаштатним помічником екснардепа від Партії регіонів Юлії Ковальової. Також Граужис входив у правління ПрАТ «Київська міжобласна спеціальна науково-реставраційна проектно-виробнича майстерня», яким володіє ТОВ «Ремонтно-реставраційне підприємство «Україна-Реставрацiя» Олени Колесник.
ТОВ «РРП «Україна-Реставрацiя» було єдиним конкурентом «Відродження» на тендері щодо протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт художнього музею у 2019 р.
Джерело: Наші гроші