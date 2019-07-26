Нацкомісія оштрафувала «Київоблгаз» на 850 тис. грн документ



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«Київоблгазу» не пустив комісію НКРЕКП на перевірку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала АТ «Київоблгаз» на 850 тис. грн за недопуск представників регулятора до планової перевірки.

Перевірка «Київоблгазу» мала здійснюватися 15 липня.

Представники НКРЕКП представили необхідне посвідчення, однак фінансовий директор «Київоблгазу» Сергій Кравчук відмовився комісію для перевірки дотримання ліцензійних умов.

В облгазі заявили, що регулятор не допущений через відсутність на офіційному сайті затвердженої та оприлюдненої уніфікованої форми акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

Згідно з законом про НКРЕКП комісія має право проводити перевірку ліцензіатів на дотримання ними умов.

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У зв’язку з цим НКРЕКП стягне штраф з «Київоблгазу» у розмірі 850 тисяч гривень, який товариство має сплатити у 30-денний строк.