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    Над Києвом спостерігали рідкісне природне явище (фото)

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    <p>Хмара у вигляді &laquo;гриба&raquo; над Києвом</p> - Над Києвом спостерігали рідкісне природне явище (фото)

    Хмара у вигляді «гриба» над Києвом

    Кучово-дощова хмара має назву наковальня

    У п'ятницю в Києві можна було побачити незвичне природнє явище - хмару у вигляді «гриба» або «воронки». Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    У відомстві зазначили, що це один із видів кучово-дощової хмари, що має назву наковальня.

    Вона зустрічається нечасто і утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають в результаті долання вітром перешкод. При цьому хмара не рухається, яким би сильним не був вітер, а згодом трансформується у звичайні повітряні маси.

    Такі хмари раніше вже були помічені на Київщині, Тернопільщині і Вінниччині.

    Нагадаємо, жителі кількох сіл Тернопільської області 9 червня спостерігати велетенський смерч. Зокрема, торнадо помітили в районі Озерної і в селі Козов Козівського району.

    Київ ДСНС природа
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