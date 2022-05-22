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    Над Київщиною збито крилату ракету (фото)

    Уламок збитої над Київщиною ракети - Над Київщиною збито крилату ракету (фото)
    Уламок збитої над Київщиною ракети
    фото: Київська ОВА/Telegram

    Попередньо – жертв та руйнацій немає

    У неділю, 22 травня, над Фастівським районом сили ППО збили ворожу ракету. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

    «Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється», – сказано у повідомленні.

    Місце, куди впали уламки ракети. Фото: Київська ОВА/Telegram

    Місце, куди впали уламки ракети. Фото: Київська ОВА/Telegram

    В ОВА також закликали жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

    Раніше повідомлялося, що у Київській та Житомирській області пролунали вибухи. Також журналіст Андрій Цаплієнко показав уламок ракети, який впав у Бучанському районі на город до одного з місцевих жителів.

    Вибухи також пролунали у Кам'янці-Подільському. Спрацювали українськи сили ППО. Про це повідомив міський голова Михайло Посітко.

    Теги: росія окупанти війна Україна журналіст окупація час #stoprussia
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    Над Київщиною збито крилату ракету (фото)