Над Київщиною збито крилату ракету (фото)

Попередньо – жертв та руйнацій немає

У неділю, 22 травня, над Фастівським районом сили ППО збили ворожу ракету. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

«Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється», – сказано у повідомленні.

Місце, куди впали уламки ракети. Фото: Київська ОВА/Telegram

В ОВА також закликали жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Раніше повідомлялося, що у Київській та Житомирській області пролунали вибухи. Також журналіст Андрій Цаплієнко показав уламок ракети, який впав у Бучанському районі на город до одного з місцевих жителів.

Вибухи також пролунали у Кам'янці-Подільському. Спрацювали українськи сили ППО. Про це повідомив міський голова Михайло Посітко.