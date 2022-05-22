Десантники збили російський штурмовик Су-25

Літак «приземлили» за допомогою ПЗРК «Ігла»

Підрозділ протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади успішно збив російський штурмовик Су-25 «Грач». Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

«Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК «Ігла», – ідеться у повідомленні.

Генштаб також поділився знімком, де зафіксовано, як горить збитий штурмовик.

Нагадаємо, 16 травня уражено п'ять повітряних цілей російських окупантів, в тому числі літак Су-25.

Також пілоти Повітряних сил ЗСУ продовжують нищити російських окупантів. Так, у мережі з'явився відеозапис того, як вітчизняні Су-25 бомблять позиції рашистів на фронті.

Нагадаємо, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки 89 із 90 гаубиць М-777, які входили до пакету допомоги на $800 млн. Американські гаубиці вже працюють на фронті.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав у дії надані американцями гаубиці калібру 155 мм типу М777.

Українські військові показали, як проходять тренування на американських БТР М113, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні. Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України уже 9 травня.