Артилеристи показали, як використовують космічну розвідку для знищення окупантів (відео)

Вогневий удар коригують за допомогою дрона

У 45 окремій артилерійській бригаді Збройних сил України розповіли, як працює артилерійська розвідка, яка дозволяє завдавати точкові та вкрай болючі удари по противнику.

Артилеристи отримають дані безпосередньо від космічної розвідки, після чого проводиться дорозвідка цілей за допомогою БПЛА, і лише після цього завдається вогневий удар із коригуванням вогнем з дрона. Результат останньої частини цієї роботи – на відео.

Раніше українські військові накрили вогнем контрольно-спостережний пункт окупантів на Херсонщині, унаслідок чого ворог втратив управління підрозділами. Українські бійці також знищили великокаліберну гармату «Гіацинт», самохідну гармату «Піон» та іншу ворожу техніку.