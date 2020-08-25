Невтішна статистика зі столичних доріг: за вісім днів – майже 750 ДТП



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Смертельна ДТП на вул. Флоренції, де сміттєвоз переїхав жінку з дитиною Фото: dtp.kiev.ua

За тиждень внаслідок ДТП у Києві загинули три людини

Упродовж восьми діб, із 17 по 24 серпня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 744 ДТП (тижнем раніше - 657).

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

47 дорожньо-транспортних пригод - з потерпілими (позаминулого тижня - 30).

Загинуло троє людей: двоє водіїв та пішохід (тижнем раніше - без загиблих).

Травмовані 55 учасників дорожнього руху (позаминулого тижня - 31), із них 11 мотоциклістів, 5 велосипедистів та 2 водіїв самокатів.

Відбулося 12 наїздів на пішоходів, із них 4 - на пішохідних переходах.





Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції, 7 п’яний водій сміттєвоза збив маму з маленьким сином. За даними свідків, автомобіль тягнув тіло жінки близько восьми метрів. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію сміттєвоза у вигляді тримання під вартою.

24 серпня близько 19:30 на перехресті Салютної та Туполєва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Volkswagen і КІА.