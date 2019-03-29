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    Напередодні виборів киян кличуть на масові ярмарки (адреси)

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    Напередодні виборів киян кличуть на масові ярмарки (адреси)

    Сьогодні ярмарки відбудуться у дев'яти районах столиці

    Сьогодні, 29 березня, з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

    Отже, у п’ятницю ярмарки пройдуть:

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;
    • у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова; пров. Виноградний, 4-6;
    • у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Полкова, 78;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
    • у Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);
    • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

    Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

    До слова, в Україні завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжують дешевшати фрукти. А через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.

    Також нагадаємо, що наприкінці лютого в Україні почала дешевшати цибуля.

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